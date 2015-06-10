الشورى يطالب برفع إنتاجية السعوديين وتوطين الوظائف في القطاع الخاص

يرفع مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل إلى خادم الحرمين الشريفين سبعة قرارات اتخذها في جلسته التي عقدت يوم أمس (الثلاثاء) بشأن تقرير متابعة برامج ومشروعات خطة التنمية التاسعة(311436) لعاميها الأول والثاني حيث طالب برفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية وتعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات بربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.

ومن التوصيات السبع التي وافق عليها المجلس "دراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة"، وتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة، وأيضاً العمل على تطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم وزيادة نسبة القبول فيها، إضافة إلى تضمين تقرير متابعة تنفيذ الخطة مؤشرات القياس والإنجاز على أساس الأرقام الأسمية والثابتة بين المستهدف والمتحقق لجميع القطاعات.

أعضاء يتساءلون عن انخفاض أداء قضاة ديوان المظالم.. و41 ألف قضية لم تنجز

وشدد الشورى في توصياتها التي أقرها أمس على أهمية تضمين القضايا والمعوقات التي يكشفها تقرير المتابعة، وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وانعكاسات ما تحقق من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في خطة التنمية، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.

من ناحية أخرى، تساءل أعضاء شورى عن تراجع نسبة الانجاز في أداء قضاة ديوان المظالم رغم زيادة عددهم حسب تقرير الديوان وأشار العضو عبدالرحمن العطوي إلى أن أكثر من 41 ألف قضية معلقة لم تنجز عام التقرير ويرى أن ذلك تعطيل لمصالح الناس والجهات الحكومية، مؤكداً عدم جدية الديوان في الانجاز والاستفادة من وظائف القضاة المتوفرة البالغة 385 للقضاة و465 لأعوانهم، كما استغرب العطوي غياب معلومات أداء محاكم الاستئناف التي لم يرد عنها في التقرير شيئاً يذكر، وأشار العضو أحمد الحكمي إلى انخفاض معدل إنجاز القضاة بنسبة 25% رغم ارتفاع عدد القضاة فسجل التقرير 130 دعوى لكل قاضي كما لم يتم البت في 43% من القضايا المنظورة.

وطالب العضو عبدالله الفيفي بعدم إصدار أي قرارات بشأن الديوان دون معرفة ومتابعة ما تم في السابقة منها، ووصف العضو ناصر الموسى التقرير بأنه "رشيق أنيق" لكنه لم يخلو من بعض السلبيات، وركز كثيراً على الكم على حساب النوع، ودعا اللجنة القضائية بالمجلس إلى أن تدرس إمكانية توسع اختصاصات الديوان ليشمل كافة مجالات الحياة ف"المظالم لا تقع في اشياء محدودة" ويرى الموسى، إنشاء مركز وطني لتشخيص المظالم للوقاية من الظلم قبل وقوعه ومعالجته بعد ذلك.

ونبه العضو عبدالله الحربي على أثر نقص القضاة على إنجاز القضايا ، وطالب اللجنة القضائية بتوصية تدعم الديوان وتعالج وتدرس أسباب تسرب القضاة وانتقال الكوادر المتميزة من الديوان، وأشار إلى الصعوبات التي يعاني منها الديوان كحداثة الفئة العمرية لأعضاء السلك القضائي على الرغم من وجود برامج تدريبية تقدم من قبل شركات تدريبية، واقترح التعاون مع الجامعات المتخصصة في مجال القانون والشريعة ومعهد الإدارة العامة في مجال التدريب، لرفع الكفاءة وتحسين الأداء لموظفي الديوان، وقال بأن الديوان أنشأ إدارة نسائية في كل محكمة من المحاكم التابعة له ولكن لم نر في التقرير أي تفصيل في هذا الجانب ونطالب الديوان بمزيد من الدعم لتوظيف المرأة.

من جهته تحدث العضو عبدالله المنيف عن تنفيذ أحكام الديوان ولفت النظر إلى عدم وجود جهة محددة لمتابعة تنفيذها ومحاسبة المتأخرين في ذلك ومماطلة من الجهات الحكومية، وقال العضو مفلح الرشيدي بأن الديوان يعاني من طول المواعيد والتأخر والبطء في بت القضايا وضعف تأهيل بعض القضاة الشرعيين خاصة في القضايا الإدارية والتجارية، إضافة إلى ضعف الانضباط الإداري، واقترح الرشيدي تأهيل علمي صحيح للقضاة خاصة في القضايا الإدارية والتجارية، واستقطاب القانونين المميزين في الجامعات وتأهيلهم شرعياً، وكذلك وضع آلية قياسية لوضع مكافأة للقاضي المنجز وتفعيل العنوان الوطني لكي تضيع الخصومة.

شوريون: المجلس يشكو تأخر رفع تقارير أداء الأجهزة الحكومية وعدم تنفيذ قراراته

وكان المجلس قد رفض المجلس توصية تطالب بعرض تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء العام المالي، وهي للعضو فهد بن جمعة، فيما شدد أعضاء في مداخلاتهم بشأن التوصية على أنه قد آن الأوان أن يطالب الشورى برفع تقرير متابعة المشروعات بشكل عاجل وعدم تأخيره وقال العضو منصور الكريديس "ليس من الحكمة مناقشة تقارير مضى عليها أكثر من عامين"، وأكد العضو راشد الكثيري أن المجلس يشكو تأخر تقارير أداء الأجهزة الحكومية وفي ذلك ضعف تنفيذ قرارات الشورى ومن واجب المجلس أن يبرز دوره الفاعل في المتابعة وممارسة الرقابة لتعلم الأجهزة أن هناك محاسبة وقال "إذا لم تكن المتابعة لحظية فلن يكون لها فائدة".

عضو المجلس أحمد الحكمي النائب السابق لوزير التخطيط، شدد على أن تقارير متابعة مشاريع وبرامج خطط التنمية ترفع للمقام السامي ومجلس الاقتصاد الأعلى في الوقت المحدد وقال على المجلس الرجوع لتواريخ رفعها ليعلم أن التأخير ليس من الجهة المعنية بإعداد تقريرها.