"السكك الحديدية" تبدأ إزالة إشغالاتها استعدادا لجولة السيسى بالهليكوبتر

وجه اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، بتشكيل لجنة بكل منطقة من مناطق الهيئة الـ6 المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإزالة أى إشغالات أو خردة أو مخلفات داخل الورش أو على حرم شريط السكة الحديد.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن رئيس هيئة السكة الحديد أصدر هذه التعليمات بعد وصول معلومات تفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتزم القيام بجولة بالهليكوبتر على طول شريط السكة الحديد وورش الهيئة المنتشرة بالجمهورية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الهيئة السكة الحديد، يشرف على هذه اللجان بنفسه، وطالب مسئولى المناطق بالهيئة بسرعة رفع المخلفات الموجودة على حرم السكة الحديد بمناطقهم بشكل فورى، لافتا إلى أنه متوقع أن يستقل رئيس الوزراء ووزير النقل الهليكوبتر مع الرئيس السيسى.

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