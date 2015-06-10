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إبراهيم عيسى متجاهلاً إنجازات الرئيس: البلد مستعدة ترجع لـ24 يناير 2011

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إبراهيم عيسى متجاهلاً إنجازات الرئيس: البلد مستعدة ترجع لـ24 يناير 2011 إبراهيم عيسى متجاهلاً إنجازات الرئيس: البلد مستعدة ترجع لـ24 يناير 2011
انتقد الإعلامى إبراهيم عيسى، ملف الإنجازات الذى قدمته مؤسسة الرئاسة، قائلا: "اللى قرأ ملف الإنجازات الذى قدمته الرئاسة يشعر بالقلق إذا كان مفهومنا عن الإنجازات.. الرئيس يتصور سيلفى فى مؤتمر شرم الشيخ يقدم على أنه إنجاز، إزاى؟ أنا عايز أفهم!.. وإذا كان دى إنجازات، فالرئيس هايعمل 15 ضعفها العام القادم أو 30 ضعف".

وأضاف "عيسى"، عبر برنامجه "30/25" المذاع عبر فضائية "on tv": "هذه ليست إنجازات بل أعمال إنما الإنجازات الحقيقة هى ماذا فعلنا فى نظام التعليم فى ، وعملنا إيه فى رؤية الاقتصادية والسياسية والخطاب الدينى والإصلاح الإدارى".

وتابع: "لا بد أن يترك الشخصيات الأفكار القديمة ويمضى الخيال القديم ويرحل ويأتى الخيال الجديد بناس وحلول جديدة، ولازم يتاخد هذا القرار دلوقتى لأننا لو كملنا هانبقى فى قديمه.. كله فى قديمه والبلد كلها كأنها مستعدة ترجع 24 يناير 2011 الصبح، ملصمين كل حاجة ما بنغيرش بنلصم، وطول الوقت نتعامل بغياب رؤية سياسية، ورؤية يوم بيوم، ونتعامل أن المنجزات رصف طرق وإنشاء مبانى".

وأوضح عيسى: "أتصور أن لدينا مؤهلات يملكها الرئيس عبد الفتاح السيسى من شعبية جماهيرية وثقة الناس فيه، وموالاة سياسيين فى مصر له، ونسبة قليلة جداً اللى معترض، فيه حالة مواتية جداً فى الإعلام فى معظمه، ودرجات الرضا متفاوتة بين مولعة ومحبة لدرجة الهيام والغرام ورضا متعقل، وقوانين.. اؤمر سعادتك، وشخصيات.. شيل محمد وحط على، ولا حد بيقولك انت شلت ليه ولا حطيت ليه.. فيه أكتر من كدا بقا دى صلاحيات مطلقة ومدعومة بشعبية ومولاة ودعم رهيب.. فيبقى نتيجة ايه.. شويه حاجات، دعونا من قناة السويس دى حاجة كبيرة وهائلة وحلم قديم يجدده الرئيس السيسى خش بقا على الحاجات التانية".

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