حجز مدير مكتب مدير أمن الجيزة السابق لصباح اليوم لاتهامه فى"أعمال دعارة"

أمرت نيابة الجيزة بحجز الضابط "ف.ب"، مدير أحد نوادى الشرطة بالجيزة ومدير مكتب مدير أمن الجيزة سابقًا، لصباح باكر لاستكمال التحقيقات، وذلك لاتهامه باستغلال وتسهيل النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة كـ"قواد" بعد ضبط 3 نسوة ساقطات، واثنين من راغبى المتعة الحرام داخل الشقة بصحبة الضابط.

وواجهته النيابة فى حضور محاميه، بالاتهامات وأبرزها اصطحابه عددًا من السيدات فى أوقات متأخرة ليلاً إلى محيط شقته بشارع البحر الأعظم بالجيزة، كما واجهته بتحريات ومعلومات ضباط النشاط الداخلى بإدارة مباحث الآداب من أن المتهم يتفق مع عدد من النسوة الساقطات على ممارسة الدعارة مع عدد من راغبى المتعة، مقابل تقسم المبلغ المدفوع من راغب المتعة بينه وبين الساقطات، وعرضت النيابة عليه التسجيلات بالصوت والصورة.

ويواجه الضابط تهمه التعدى على السلطات والاعتداء على موظفين عموميين، أثناء تأديه مهام وظيفتهم بعد أن اعتدى على قوة الضبط داخل شقته بالبحر الأعظم، إلا أنه تمت السيطرة عليه واصطحابه إلى سيارة الشرطة.

وتضمنت الأحراز الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين والمبلاغ المالية متحصلات الجريمة، بالإضافة إلى أوقية ذكرية.

يذكر أن المتهم كان يتقلد منصب مدير مكتب مدير أمن الجيزة السابق، وتولى منصب المتحدث باسم ضباط الشرطة أثناء ثورة يناير، ثم فى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وأنه كان يتردد على بعض الأماكن المشبوهة واصطحب بعض النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة.

- بدء التحقيق مع مدير مكتب مدير أمن الجيزة السابق لتورطه فى "أعمال دعارة"