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"قراء اليوم السابع":بالصور..عربة صرف صحى تفرغ حمولتها وسط المنازل بالهرم

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، وتوثيقها بالصور والفيديو، شارك أحد القراء، بصور لعربة صرف صحى بمنطقة كفر الجبل فى الهرم، تقوم بتنظيف الصرف الصحى وتفريغه بمصرف ممتلىء بالقمامة والماء الراكد وسط المنازل.

وتساءل القارئ فى رسالته لـ "اليوم السابع"، بماذا يسمى هذا الأهمال الموجود؟، وكم من الأمراض التى تصيب المصريين والأطفال بسبب ذلك؟، مناشدا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير البيئة والرى بالتدخل لحل هذه الكارثة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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