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مصدر أمنى: بلاغ العثور على عبوة ناسفة بنفق الهرم فى الجيزة "سلبى"

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مصدر أمنى: بلاغ العثور على عبوة ناسفة بنفق الهرم فى الجيزة "سلبى" مصدر أمنى: بلاغ العثور على عبوة ناسفة بنفق الهرم فى الجيزة "سلبى"
أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بالجيزة، أن العبوة التى عثر عليها أسفل نفق الهرم بالجيزة هى عبوة فارغة لا يوجد بها أى مواد متفجرة، كما تم فتح الطريق مرة أخرى وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على عبوة بنفق الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان وبصحبتهم أجهزة كشفية لتفكيك العبوة.


>- "واتس آب اليوم السابع": العثور على عبوة ناسفة بدائية الصنع بنفق الهرم

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