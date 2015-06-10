وزير العدل يقرر تعيين جميع العاملين المؤقتين بالوزارة ومحو الجزاءات

أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند، تعليماته لمدير الإدارة العامة بالشئون الإدارية بالوزارة، بتسوية حالة جميع العاملين المتعاقدين بديوان عام الوزارة واستكملوا 3 سنوات لتثبيتهم، بالإضافة إلى المجازين جزاءات مختلفة تقدمهم بطلب لمحو جزاءاتهم.

وجاء نص القرار الذى أصدره مدير الإدارة بناء على تكلف من الوزير: "ينبه على جميع السادة العاملين بديوان عام وزارة العدل الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل وأثناء الخدمة التقدم للإدارة العامة للشئون الإدارية لتسوية حالاتهم، وعلى جميع العاملين المجازين جزاءات مختلفة التقدم بطلب لمحو الجزاءات".

كما تضمن القرار "على جميع العاملين المتعاقدين بديوان عام وزارة العدل الذين استكملوا مدة الثلاث سنوات الأزمة للتثبيت التقدم بطلبات للشئون الإدارية للنظر فى ثبوتهم، والعاملين الحاصلين على أحكام قضائية التقدم بالصيغة التنفيذية للشئون القانونية للنظر فى تنفيذها".

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