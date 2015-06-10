بالصور.. بلطجية يعتدون على مستشفى أم المصريين.. والأمن يلقى القبض عليهم

أكد الدكتور طارق على عضو نقابة الأطباء، أنه أثناء وجوده فى ورديته بمستشفى أم المصريين بالجيزة حدثت مشادة كلامية بين والدة أحد النزلاء بقسم الحروق بالمستشفى وبين أحد الأطباء، على إثرها استدعت 5 بلطجية بحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم وسنج، واقتحموا المستشفى وقاموا بالتعدى على كل من الطبيبين "م.أ" و" أ.ط"، وأصابوهما بعدد من الكدمات والسحجات وبعض الخدوش وتمزق فى أربطة القدم لأحدهما.

وأضاف الطبيب طارق على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انه تم استدعاء رجال الأمن بقسم شرطة الجيزة، وعلى الفور وصل رجال الأمن وتم إلقاء القبض على البلطجية بعد أن قام الأطباء بحجزهم داخل المستشفى.

وقال الطبيب طارق على، إن جميع الأطباء بالمستشفى سوف يدخلون فى إضراب مفتوح عن العمل، لحين تأمين المستشفى بالكامل، وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قسم شرطة الجيزة قد تلقى بلاغا من مستشفى أم المصريين باقتحام عدد من البلطجية للمستشفى، وتعديهم على الأطباء وإصابتهم ببعض الكدمات والسجحات، فتحركت قوة من القس، وتمكنت من ضبط المتهمين بعد أن احتجزهم الأطباء بالمستشفى.



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