فيليبي لويس يرفض ريال مدريد

رفض فيليبي لويس الظهير الأيسر لتشيلسي الرحيل إلى ريال مدريد في موسم الانتقالات هذا الصيف.

فيليبي لويس يجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي هذا الموسم بعدما انضم للنادي اللندني قادما من أتليتكو مدريد.

لا يلعب فيليبي لويس بشكل أساسي في ظل اعتماد جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز على سيزار أزبليكويتا.

وذكرت صحيفة ماركا أن ريال مدريد حاول استغلال جلوس فيليبي لويس على مقاعد البدلاء، لكن عرض النادي الملكي لم يقنع البرازيلي.

وأكدت الصحيفة أن البرازيلي الأعسر لن يترك تشيلسي إلا لو اتجه إلى نادي أتليتكو مدريد من جديد.