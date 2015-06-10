بالفيديو - اليوفا يختار أجمل هدف لدوري أبطال أوروبا.. رونالدو جوول

مدريد، (إفي): اختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) هدف مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في مرمى ليفربول الانجليزي على ملعب آنفيلد كأفضل هدف في دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015.

وحول رونالدو الكرة بقدمه في الزاوية اليمنى لمرمى ليفربول بعد أن تلقى بينية عالية من الكولومبي جيمس رودريجيز.

واختار خبراء الويفا خمسة أهداف لبرشلونة في قائمة أفضل عشرة أهداف هذا الموسم (2 للكرواتي ايفان راكيتيتش و 2 للأرجنتيني ليونيل ميسي، وواحد للاوروجوائي لويس سواريز).

ووقع الاختيار على هدف الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب ليفركوزن الألماني أمام زنيت سان بطرسبورج كأفضل هدف تم تنفيذه من كرة ثابتة.

وفيما يلي أفضل عشرة أهداف لموسم 2014-2015:

1- كريستيانو رونالدو (ليفربول-ريال مدريد 0-3 ، 22/10/2014).

2- ايفان راكيتيتش (يوفنتوس-برشلونة 1-3 ، 6/6/2015).

3- ليونيل ميسي (برشلونة -بايرن 3-0 ، 6/5/2015).

4- لويس سواريز (باريس سان جيرمان-برشلونة 1-3) ، 15/4/2015).

5- ايفان راكيتيتش (برشلونة -مانشستر سيتي 1-0 ، 18/3/2015).

6- ماركو رويس (جالطة سراي- بروسيا دورتموند 0-4 ، 22/10/2014).

7- كريم بنزيمة (ريال مدريد -بازل 5-1 ، 16/9/2014).

8- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان -برشلونة 3-2 ، 30/9/2014).

9- روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ -بورتو 6-1 ، 21/4/2015).

10- فينسنت أبو بكر (بورتو-بازل 4-0 ، 10/3/2015).