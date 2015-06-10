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ديشان: جريزمان تراخى بعض الشيء

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ديشان: جريزمان تراخى بعض الشيء ديشان: جريزمان تراخى بعض الشيء

باريس، (إفي): أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان اليوم أن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان جريزمان "تراخى بعض الشيء" بعد موسم طويل، لكنه أكد أنه لا يشك في التزام اللاعب رغم أنه لم يقدم مستوى كبير مع .

وقال ديشان: "ربما تراخي بعض الشيء بعد موسم طويل للغاية، لا أعرف".

وتابع "المهم أنه يعرف أنه لم يكن بحالة جيدة، ولكنني أعرف ما قام به في السابق ولا أشعر بالقلق" إزاء عدم تقديم أفضل مستوياته مع المنتخب خلال المباريات الأخيرة.

ولم يتألق جريزمان مع المنتخب الفرنسي، الذي سيواجه نظيره الألباني السبت المقبل وديا استعدادا لكأس الأمم الأوروبية يورو 2016، في اللقاء الودي الذي خاضه (الديوك) أمام البرازيل مارس الماضي، وكذلك الحال في مواجهة الدنمارك بعدها، ولم يتغير الوضع أمام بلجيكا مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل جريزمان مع أتلتيكو مدريد 22 هدفا في 37 مباراة خاضها في الليجا، يضاف إليها اثنان سجلهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بينما سجل خمسة أهداف في 17 ظهور له مع منتخب بلاده، وخلال الموسم الجاري خاض ثماني مباريات مع (الديوك) سجل فيها هدفين.

وأضاف ديشان، في تصريحات أدلى بها خلال معسكر الفريق في ضواحي باريس، "لقد قدم موسما جيدا مع أتلتيكو مدريد وسجل الكثير من الأهداف ولكن في مركز مختلف، اما مهاجم متأخر أو رأس حربة، مع المنتخب يلعب في مركز آخر".

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