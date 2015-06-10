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تدشين حملة الأسرة وبناء قيم النزاهة

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تدشين حملة الأسرة وبناء قيم النزاهة تدشين حملة الأسرة وبناء قيم النزاهة

    دشن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أمس، حملة "الأسرة.. وبناء قيم النزاهة" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي)، بحضور وزير الشؤونِ الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بفندق الهوليدي إن الازدهار بالرياض.

وأكد الدكتور المحيسن، أن تعاونَ "نزاهة" و "واعي"، يهدف إلى نشرِ الوَعْيِ وغَرسِ قِيمِ النزَاهةِ في نِطاقِ الأُسْرَة، وشرحِ مفهومِ النزاهةِ وتحديدِ مَجَالاتِهَا، واسْتِنْتَاجِ مخَاطِرِ الفسادِ في الحَياةِ الأُسْرِيَّة.

وأوضح أن الحملة سَتَشْتَمِلُ على أَكثَرِ من 60 دورةٍ تدريبيةٍ وورشةِ عملٍ، وسَتَسْتَهْدِفُ منطقةَ الرياضِ بمحافظَاتِهَا ومراكِزِهَا كمرحلةٍ أُولَى يَتِمُّ تقيِيمُهَا، ومِن ثُمَّ سَتُعَمَّمُ على جميعِ مناطقِ المملكةِ، مشيرًا إلى أِنَّ هذه المُبادرةُ التي تَعُدُّهَا الهيئةُ أُنْمُوذَجَاً في التعاونِ، إذ أن حمايةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفساد لا تخْتَصُّ بجِهةٍ بِعَينِهَا.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية البرامج التوعوية لحماية النزاهة التي تستهدف الأسرة، فيما لفت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن طارق القصبي، إلى أهمية الحملة وأهدافها، والقيم التي تنطلق منها أهمية الشراكة مع نزاهة والمحتوى التدريبي للحملة.

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