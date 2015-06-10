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إسقاط 107 آلاف حالة من «الضمان الاجتماعي»

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    حققت المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية.

وكشف محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية وسمة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر، ونتج عن تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية ل 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف ل38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق.

وأوضح وكيل الوزارة أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضي ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة. وبين العقلا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.

مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق.

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