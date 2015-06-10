علاج عيوب قلوب الأطفال حديثى الولادة باستخدام القسطرة القلبية

أكدت الدكتورة هالة المرصفاوى أستاذ طب أمراض قلب الأطفال ومدير قسطرة القلب بمستشفى الأطفال ومدير برنامج قلب الجنين بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، أنه يمكن علاج عيوب قلب الأطفال من خلال القسطرة القلبية فى الأطفال حديثى الولادة المصابين بالعيوب الخلقية بالقلب وذوى الحالات الحرجة، حيث يتم عمل توسيع الحاجز الاذينى بالبالونة فى حديثى الولادة المصابين باختلال فى شرايين القلب أو ضيق شديد فى صمام الشريان الرئوى والأورطى، كما يتم العلاج الهجينى وهو عبارة عن العلاج التداخلى بالقطرة القلبية مع جراحة القلب، وذلك عند حدوث ضمور فى البطين الأيسر والشريان الأورطى .

وقالت إنه يمكن علاج ضيق الشريان الأورطى فى الأطفال والسياسة العلاجية المتبعة فى قسم القلب بمستشفى الأطفال الجامعى من توسيع الشريان وتركيب دعامات، وذلك حسب الصفات التشريحية لضيق الشريان، وحسب وزن وسن الطفل حيث تتم الجراحة فى الأطفال حديثى الولادة وأول 6 أشهر من العمر ويتم توسيع الشريان بالبالونة أو تركيب دعامة مع تقدم العمر والوزن ويتم ذلك بنجاح كبير بالمستشفى.