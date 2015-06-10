أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تنظيم "داعش" الإرهابى يعلن المسئولية عن هجوم بمطار الـ"جورة" بسيناء

Google+ Print
تنظيم "داعش" الإرهابى يعلن المسئولية عن هجوم بمطار الـ"جورة" بسيناء تنظيم "داعش" الإرهابى يعلن المسئولية عن هجوم بمطار الـ"جورة" بسيناء
أعلن تنظيم "داعش" فى سيناء يعلن المسؤولية عن الهجوم على مطار الجورة بسيناء.

وأشارت مصادر أمنية مصرية ان مسلحين أطلقوا صواريخ فى وقت متأخر اليوم الثلاثاء باتجاه مطار فى شبه جزيرة سيناء تستخدمه قوات الامم المتحدة لحفظ السلام.

وأضافت المصادر انه لم ترد تقارير عن إصابات وأعلنت جماعة "ولاية سيناء" -فرع تنظيم داعش فى المسئولية عن الهجوم فى حسابات مؤيدة للتنظيم على تويتر.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الهجوم مع قول بعض المصادر الامنية ان الصواريخ سقطت داخل المطار فى حين قالت مصادر اخرى انها سقطت خارجه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور