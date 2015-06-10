تنظيم "داعش" الإرهابى يعلن المسئولية عن هجوم بمطار الـ"جورة" بسيناء

أعلن تنظيم "داعش" فى سيناء يعلن المسؤولية عن الهجوم على مطار الجورة بسيناء.

وأشارت مصادر أمنية مصرية ان مسلحين أطلقوا صواريخ فى وقت متأخر اليوم الثلاثاء باتجاه مطار فى شبه جزيرة سيناء تستخدمه قوات الامم المتحدة لحفظ السلام.

وأضافت المصادر انه لم ترد تقارير عن إصابات وأعلنت جماعة "ولاية سيناء" -فرع تنظيم داعش فى مصر المسئولية عن الهجوم فى حسابات مؤيدة للتنظيم على تويتر.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الهجوم مع قول بعض المصادر الامنية ان الصواريخ سقطت داخل المطار فى حين قالت مصادر اخرى انها سقطت خارجه.

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