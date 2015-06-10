غادة والى: 2% استثمارات بالبورصة جلبت للتأمينات عائدات 24% خلال 10 سنوات

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مؤتمر الطروحات العامة والمستثمرين الذى نظمته البورصة، الثلاثاء، شهد حضورا مكثفا من الشركات والمؤسسات الكبرى والمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولى الحكومة على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وخالد حنفى وزير التموين

وأوضحت أن المؤتمر تناول الحديث عن الأموال المتروكة فى البورصة المصرية فى آخر 10 سنوات الماضية مؤكدة أنها راجعت نسبة 2% المتروكة بالبورصة المصرية خلال 10 سنوات ماضية وتأكدت أنها جلبت 24 % للتأمينات، مضيفة أن 20% من التأمينات متشابكة مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

وأضافت "والى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "أوربت" أن إجمالى التأمينات 600 مليار جنيه والمبلغ المتاح للاستثمار 100 مليار جنيه مؤكدة أن 2% من التأمينات بالبورصة المصرية جلبت 24% عائدات لصناديق التأمينات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بتوزيع معاش كرامة وتكافل بمحافظة أسيوط لـ 22 ألف و500 أسرة بمبلغ 55 مليون جنيه صرف معاش تكافل ويتم صرفه كل 3 أشهر، وكذلك معاش كرامة شهريا للأسر الفقيرة.

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