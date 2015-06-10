وزير التعليم الفنى يشكر "اليوم السابع" لاهتمامها بزيارته لألمانيا

قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، إن التعاون مع دولة ألمانيا فى مجال التعليم الفنى قائم منذ سنوات، ويتم من خلال المؤسسات الألمانية، لافتا أنه تم بالفعل الإطلاع على التجربة الألمانية فى تطبيق نظام التعليم الفنى والتعليم المزدوج، مشيرا إلى أن الاستفادة من التجربة الألمانية فى مجال التعليم الفنى لابد وأن تتفق مع الطبيعة المصرية ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأضاف وزير التعليم الفنى والتدريب، فى بيان رسمى، ردا على ما نشر فى اليوم السابع بعنوان "وزير التعليم الفنى وزيارة ألمانيا"، أنه يوجد العديد من الاتفاقيات مع الجانب الألمانى جار تنفيذها وأنه تم التفاوض معهم على المطلوب فى المرحلة القادمة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، أنه كان يمثل الحكومة المصرية بفعاليات الدورة الثالثة "عملية تورينو Torino process" بإيطاليا، بدعوة من مؤسسة التدريب الأوروبية ETF التابعة للاتحاد الأوروبى بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، والتى تعد آلية تقييم على المستوى الوزارى لما يتم انجازه فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إطار إقليمى بدول حوض البحر المتوسط.

وأكد وزير التعليم الفنى، أنه خلال هذه الفعاليات تم استعراض الإطار العام لاستراتيجية التعليم الفنى والتدريب بمصر وكذلك محاور التطوير المستهدفة والبرامج والمبادرات والجهود المفعلة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر، حتى يتم تهيئة المناخ للمستثمرين للمشاركة فى المشروعات المختلفة الخاصة بالتعليم الفنى فى مصر.

ووجه الدكتور محمد يوسف الشكر لجريدة اليوم السابع على اهتمامها بالتعليم الفنى فى مصر.