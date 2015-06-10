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إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بتسمم غذائى بعد تناول العشاء فى بنى سويف

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إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بتسمم غذائى بعد تناول العشاء فى بنى سويف إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بتسمم غذائى بعد تناول العشاء فى بنى سويف
أصيب ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائى بعد تناولهم وجبة العشاء بقرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف مساء أمس الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف بلاغا من مستشفى سمسطا المركزى يفيد بوصول محمود عبد الجواد أبو هشيمة 35 سنة، وزوجته صفاء عبد التواب أحمد 30 سنة، والابنة آية محمود عبد الجواد 3 سنوات، جميعهم من قرية قفطان مصابين بإعياء وقىء شديد وتسمم غذائى، وتم عمل الإجراءات اللازمة لهم وتلقوا العلاج.

دلت تحريات مباحث مركز شرطة سمسطا أن الزوج والزوجة والابنة أصيبوا بالتسمم عقب تناولهم وجبة خضار وأرز مساء أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

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مصر 365