مصرع 3 وإصابة 6 إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح - الإسكندرية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث تصادم لسيارتين بالكيلو 165 طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى دائرة قسم شرطة الضبعة، وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى الضبعة المركزى.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، إخطارًا بوجود حادث تصادم بين السيارة رقم 4828 ج هـ أ قيادة طاهر خير الله بريك 47 سنة، سائق، مقيم علم الروم مطروح، والسيارة رقم 7839 س ى ل قيادة ناصف على عطية معزب 45 سنة، مدير وشريك شركة الخليج العربي لتجارة السيارات بالحمام، مقيم العامرية الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه فى الاتجاه إلى الإسكندرية، فوجئ قائدها بالسيارة الأولى تسير عكس الاتجاه ما أدى إلى اصطدامه بها ووقوع الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة كل من قائدى السيارتين، وقاسم حبيب السيد عشماوى 47 سنة، مقيم مطروح، مستقل السيارة الأولى.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عزيزة عبد اللطيف صالح 55 سنة، ربة منزل، مقيمة علم الروم مطروح مصابة باشتباه كسر بالحوض، وبثينة محمد سالم، صحفية بجريدة شاهد نيوز، مقيمة الإسكندرية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج مستقلة السيارة الثانية، وأسماء طاهر خير الله 10 سنوات، مقيمة علم الروم مطروح، مصابة بجرح رضي بالوجه وجرح باليد اليمنى، وحنين وجدي محمود 10 سنوات، ومستور عوض بكار 6 سنوات، وجودى محمد قاسم 4 سنوات، وجميعهم مستقلين السيارة الأولى، ومصابين ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.

تم التحفظ على جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى الضبعة المركزى تحت تصرف النيابة، وتم تحويل الأولى إلى مستشفى ناريمان للعظام بالإسكندرية، والثانية والسادسة إلى المستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة، وكسر بالعنق ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، وحدثت تلفيات بالسيارتين وتم التحفظ عليهما وإزالة آثار الحادث وحالة المرور بالطريق عادية.

كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.