بلاغ سلبى بوجود متفجرات داخل حقيبة جلدية بالغردقة

أثارت حقيبة جلدية الرعب بين المارة فى شارع الشيراتون بالغردقة بعد أن تركها صاحبها بجوار سيارته الملاكى، وأخطر الأهالى الشرطة على اشتباههم أن يكون بداخلها متفجرات.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ على الفور وكذلك خبراء المفرقعات، وتم غلق الشارع تماما أمام الحركة المرورية وفرض كردون أمنى حول السيارة، وبعد الكشف عليها تبين أن البلاغ سلبى.

وأثناء عمليات الفحص حضر صاحب السيارة، الذى أكد أنه نسى الحقيبة وغلق السيارة وتركها لشراء بعض مستلزماته منذ أكثر من ساعة، وتحفظت الشرطة عليه لاستجوابه حول الواقعة.

>