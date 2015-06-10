"واتس آب اليوم السابع": العثور على عبوة ناسفة بدائية الصنع بنفق الهرم

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أكد أحد المواطنين، أن قوات الحماية المدنية تتعامل الآن مع عبوة ناسفة بدائية الصنع وجدت أسفل نفق الهرم بالجيزة، مشيرا إلى تواجد مكثف للقوات بالمنطقة.

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