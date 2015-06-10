وزير التجارة: "صباعى مش تحت ضرس حد..ولو اتعرض عليا وزارة الشباب هقبل"

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مواقفه من قطاع الصناعة والتجارة قد يتفق بشأنها البعض ويختلف بشأنها البعض الآخر، ولكنها فى النهاية تصدر منه على أساس الصدق والأمانة ولا يخشى على خلفيتها من أى انتقاد، وذكر قائلاً: "أنا صباعى مش تحت ضرس حد، وبقول اللى عندى وقد يختلفوا معايا أو يتفقوا.. إنما بقول بمنتهى الأمانة والصدق وضميرى مرتاح".

وأضاف "عبد النور" خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى عبد الحميد عبر فضائية "ten"، أن المنصب الوزارى منصب إدارى من الدرجة الأولى إلى جانب أنه منصب سياسى أيضاً، لافتاً إلى أن الحكومة لا تهتم بالجانب السياسى بالقدر اللازم، وذكر قائلاً: "الجزء السياسى هام ويجب أن يكون جزءا من الخطاب والحل أيضاً".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن قبوله تولى حقبة وزارة الشباب حال عرضها عليه من عدمه قال وزير التجارة، إنه سيقبل، لافتاً إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتخذ قرارات صعبة وجريئة ويعمل فى سباق مع الزمن.

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