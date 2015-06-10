أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التجارة: "صباعى مش تحت ضرس حد..ولو اتعرض عليا وزارة الشباب هقبل"

Google+ Print
وزير التجارة: "صباعى مش تحت ضرس حد..ولو اتعرض عليا وزارة الشباب هقبل" وزير التجارة: "صباعى مش تحت ضرس حد..ولو اتعرض عليا وزارة الشباب هقبل"
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مواقفه من قطاع الصناعة والتجارة قد يتفق بشأنها البعض ويختلف بشأنها البعض الآخر، ولكنها فى النهاية تصدر منه على أساس الصدق والأمانة ولا يخشى على خلفيتها من أى انتقاد، وذكر قائلاً: "أنا صباعى مش تحت ضرس حد، وبقول اللى عندى وقد يختلفوا معايا أو يتفقوا.. إنما بقول بمنتهى الأمانة والصدق وضميرى مرتاح".

وأضاف "عبد النور" خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى عبد الحميد عبر فضائية "ten"، أن المنصب الوزارى منصب إدارى من الدرجة الأولى إلى جانب أنه منصب سياسى أيضاً، لافتاً إلى أن لا تهتم بالجانب السياسى بالقدر اللازم، وذكر قائلاً: "الجزء السياسى هام ويجب أن يكون جزءا من الخطاب والحل أيضاً".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن قبوله تولى حقبة وزارة الشباب حال عرضها عليه من عدمه قال وزير التجارة، إنه سيقبل، لافتاً إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتخذ قرارات صعبة وجريئة ويعمل فى سباق مع الزمن.

موضوعات متعلقة:

- وزير التجارة: تستعيد ريادتها بين الدول الإفريقية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد