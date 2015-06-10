عبد الله بن زايد: نطمح لزيادة تواجدنا في أفريقيا

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة الأوغندية كمبالا مساء أمس في أعمال الملتقى الأول لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في قارة إفريقيا، وذلك بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة.

ونقل سموه خلال الملتقى تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازهم بالدور والمجهود الذي يبذله السفراء في خدمة دولة الإمارات ومواطنيها.

وقال سموه «إن هذه اللقاءات بين سفرائنا في الخارج ومسؤولي وزارة الخارجية تثري العمل الدبلوماسي من خلال تبادل الآراء والأفكار والاستماع إلى الصعوبات التي يواجهها السفراء وحلول هذه العقبات من أجل تطوير العمل الدبلوماسي الذي نتطلع إليه ».

وأضاف سموه «القارة الإفريقية هي أكثر القارات سرعة في نمو عدد سكانها وقادرة على استيعاب الاستثمارات الخارجية بأنواعها المختلفة ونظراً لقربنا من إفريقيا جغرافياً فهذه فرصة للاستفادة من هذه الروابط الاستراتيجية وتفعيلها في مجالات متعددة»، وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تطمح لزيادة تواجدها من ناحية افتتاح بعثات دبلوماسية في إفريقيا خلال السنوات القادمة.

دور مؤثر

وأكد سموه أهمية الدور المؤثر للسفير في خدمة قضايا بلده فهو ينفذ سياسات الدولة ويقترح المبادرات والأفكار التي تدعم العلاقات الثنائية بين البلدين ويحرص على تمهيد الأرضية اللازمة لهذه العلاقات مثل توقيع الاتفاقيات المهمة كتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار والنقل الجوي والتعاون الثقافي وغيرها.

وأشاد سموه بأهمية الدور المهم للسفير وعلاقاته المتميزة في مقر عمله وبناء الصداقات مع المسؤولين وتلمس فرص التعاون من أجل تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع إفريقيا.

تحديات وعوائق

وتطرقت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة في كلمتها إلى أهمية العلاقات الإماراتية مع القارة الإفريقية وجنوب الصحراء، مشيدة معاليها بدور السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في إفريقيا في مواجهة التحديات والعوائق التي يواجهونها وتمثيلهم الدولة في أصعب المناطق جغرافيا.

واستعرضت معاليها خلال الملتقى النهج الإستراتيجي الجديد في إفريقيا مؤكدة أهمية تبادل الآراء والأفكار بكل شفافية حول هذه الخطة بما يتناسب مع دور الدبلوماسية الإماراتية النشطة وتماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات.

وقالت معاليها إن سمعت دولة الإمارات لدى الشعوب الإفريقية سمعة طيبة جداً نفتخر بها وأن هذه العلاقة تاريخية بدأت منذ سنين وستسمر على مر الأعوام فهذه العلاقة مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل مؤكدة ضرورة تفعيل علاقات التعاون في المرحلة المقبلة.

وحضر الملتقى عبدالله إبراهيم السويدي سفير الدولة لدى دار السلام ومحمود محمد المحمود سفير الدولة لدى أبوجا وعبدالرزاق محمد هادي العوضي سفير الدولة لدى نيروبي وحمد حارب الحبسي سفير الدولة لدى بريتوريا وعيسى عبدالله النعيمي سفير الدولة غير المقيم لدى موريشيس وعبدالله سليمان الحمادي سفير الدولة المعين لدى كوناكري ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى داكار والسفير عبدالله محمد التكاوي وعلي سعد العميرة القائم بالأعمال لدى أديس أبابا والدكتور مصلح عايض الأحبابي القائم بالأعمال لدى كمبالا.

لقاء

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في مدينة عنتيبي هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية الأوغندي.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون وتعزيز أواصر الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا بحيث تعكس حرص الجانبين وتطلعاتهما لبناء شراكة استراتيجية في المجالات كافة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن زيارته الحالية إلى أوغندا تعتبر خطوة هامة جديدة على طريق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين. أبوظبي - البيان

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الدولة وأوغندا

تحيات خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد للرئيس الأوغندي نقلها عبد الله بن زايد

استقبل الرئيس يويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا في مدينة عنتيبي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق، ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الأوغندي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية أوغندا وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وحمل الرئيس الأوغندي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات والتي توليها حكومة بلاده اهتماماً خاصاً نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الدولة.

وتم خلال اللقاء وبحضور الرئيس الأوغندي التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية الأوغندي.

ورحب الرئيس الأوغندي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبالتطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية موقع أوغندا في منطقة شرق إفريقيا وبفرص الاستثمار العديدة في المجالات الزراعية السياحية والصناعية، وأكد أن أوغندا تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات السياسية والاقتصادية بما في ذلك تبادل الزيارات بين قيادات دولة الإمارات وأوغندا.

صداقة وتعاون

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بهذه الزيارة وتمنياته أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وأهمية فتح آفاق أوسع للتعاون في الجوانب التنموية والاجتماعية من أجل تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة إلى التطورات في القارة الإفريقية وعلى الصعيد العالمي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة وعبدالله التكاوي سفير الدولة لدى أوغندا وسلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية.