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تعيين 4 مديرين في هيئة تنمية المجتمع

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تعيين 4 مديرين في هيئة تنمية المجتمع تعيين 4 مديرين في هيئة تنمية المجتمع

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرارات المجلس بتعيين 4 مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع. ونص القرار 17 لسنة 2015 على تعيين الدكتور السيد محمد الهاشمي، مديراً تنفيذياً لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية، والقرار 18 لسنة 2015 على تعيين ثاني بن جرش، مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المؤسسية، والقرار 19 لسنة 2015 بتعيين حريز المر، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والتطوير، والقرار 20 لسنة 2015 بتعيين ميثاء الشامسي، مديراً تنفيذياً لقطاع حقوق الإنسان في الهيئة.

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