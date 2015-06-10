وكيل قضاة البحيرة: الزند وعد بإنشاء إدارة تتولى شئون نوادى القضاة

صرح المستشار حامد عيساوى وكيل نادى قضاة البحيرة والمتحدث الرسمى للنادى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل وعد بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة صرح للعدالة بمدينة دمنهور "مجمع محاكم" على أرض السلخانة المشتراة من محافظة البحيرة والسابق وضع حجر أساسها العام الماضى، وذلك من أجل إنشاء مبنى يليق بالقضاة وبمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة .

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة البحيرة بالمستشار أحمد الزند وزير العدل بمكتبة لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة تنصيبه وزيرا للعدل .

وأضاف وكيل نادى قضاة البحيرة والمتحدث الرسمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللقاء كان مثمرا بشكل مبهر تم خلاله دراسة كافة الأمور والمشاكل المتعلقة بقضاة البحيرة وكان على رأسها إنشاء مجمع محاكم دمنهور وقد وعهد وزير العدل بتذليل كافة العقبات التى تعترض أعضاء السلطة القضائية، لافتا أن وزير العدل أعلن عن إنشاء إدارة جديدة بوزارة العدل تتولى شئون نوادى القضاة بمصر من أجل الاهتمام بشئون جميع نوادى القضاة بمصر .

وفى نهاية اللقاء توجه المستشار حامد عيساوى بالأصالة عن نفسه وعن باقى الزملاء أعضاء مجلس إدارة قضاة البحيرة بخالص الشكر والتقدير لوزير العدل المستشار أحمد الزند على حسن الاستضافة وتلبيته لدعوتهم لحضور حفل الإفطار الجماعى لأعضاء السلطة القضائية خلال شهر رمضان المبارك .

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