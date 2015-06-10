توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/6/10

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/6/10

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/6/10

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/6/10

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصيته تجذب إليه الجميع وتعطيه سلطات واسعة ولديه سلطة تجعل الآخرين خاضعين تمامًا للتأثير عليهم، فيفعلون ما يطلبه منهم شرط ألا يسىء استعمال هذه السلطة.>استغل حب الناس لك فى فعل ما هو خير لهم، ولا تستغل ثقتهم بك فهم إذا خسروا هذه الثقة فستنقلب حياتك على النقيض تمامًا.>لا شىء يصعب على مواليد برج الثور، فالنجاح يسعى إليهم، صبور يعتمد على نفسه يهوى التجارة وكثيرًا ما يكون ناجحًا فى هذا المضمار، ويحلم دائمًا بعمل إمبراطورية خاصة به، مخطط بارع ويحب الاستقلالية بالعمل.>شخصية ناجحة ومؤثرة فى المحيطين بك ويتمنى الجميع الاقتضاء بك فى العلاقات مع الآخرين والعلاقات الاجتماعية.>توتر مولود برج الجوزاء الدائم يحتم عليه الانتباه إلى جهازه العصبى وتوازنه النفسى عندما تسوء الأمور يشعر بآلام مختلفة، لذلك على أن يتفادى كل ما يمكن أن يسبب هذا الخلل العصبى مثل السر والدخان يحتاج إلى راحة متواصلة لأنه يفكر ويرهق نفسه كثيرًا.>أنت شخصية محيرة وكتوم وعلاج هذا فى الانطلاق، أعط لنفسك فرصة للانطلاق وشم عبير الزهور فى الهواء الطلق وممكن أن يعوض هذا التوتر الذى تشعر به دائما.>مولود برج الأسد عليه أن ينظم حياته ونظام حياته اليومى، يعتدل فى النوم ويبتعد عن الإفراط فى الأشياء التى تضر صحته ويمكن أن يشغل أوقاته فى ممارسة الرياضات المائية التى توافق شخصيته.>حياتك الفوضوية تزعج الآخرين وخصوصًا الشريك فحاول الأخذ بالنصائح حتى تعتدل حياتك وتمشى فى مسارها الصحيح.>عندما يعمل مولود برج الأسد فإن الطاقة تشع منه ولكن عليه أن يرتاح عندما يشعر بالتعب، مشاريعه المستقبلية لابد من إخضاعها للدراسة فهو حين يمر بظرف طارئ تنقلب حياته.>بالرغم من أنه صاحب طاقة قوية فى العمل لكننا كثيرًا ما نجده غير متحمس، ويرى كثيرون أنه كسول، وهذا ما يشعر شريكه بالقلق على العلاقة العاطفية.>مولود برج العذراء عقلانى أكثر منه عاطفى، ولذلك دائمًا ما ينجذب لفتاة أكثر ذكاءً أكثر من انجذابه إلى الجمال الجسدى، لذلك من الضرورى ألا تلجأ الفتاة إلى الحب الرومانسى والوعود العاطفية والدموع مع رجل العذراء فهى بهذا تدفعه إلى الهروب إلى أبعد مكان.>العقلية التى يتميز بها تدفع الكثيرين إلى وصفه بالغرور والبرودة، حاول أن تتخلص من هذا وتقدر من يحبك ويقف بجانبك.>لطيف ومحاور باهر لا يقتنع إلا ببراهين وحجج منطقية يسعى دائمًا إلى الحق والعدل، وقد يخسر أعز أصدقائه لهذا، لا يتخذ قرارات مهمة إلا بعد دراسة كل الاحتمالات ونتيجة القرار الذى يتخذه وهو ينفرد بآراء مميزة وغنية.>شخصية مهمة وفذة تعرف ما تريد وناجحة على كل المستويات في علاقتها بالعمل وبالآخرين والعلاقة العاطفية.>تمرده وحبه للسلطة يدفعانه إلى المجال السياسى والنقابى فعنده الغاية تبرر الوسيلة، قد يجد نفسه إنسانًا مبدعًا نتيجة هروبه من ضيقة وقلقة ولهذا نرى العديد من مواليد هذا البرج رسامين موهوبين يعبرون بجرأة وقوة عن أفكارهم.>شخصية مرهفة الحس بالرغم من الهالة التى قد تكون حوله فانه رقيق يخرج مشاعره وإحساسه على لوحاته فيعبر عما يقول دول التحدث بالصمت أنا اتكلم.>يملك ذاكرة جادة وقوية تؤهله لأن يكون مرجعًا لأى تاريخ أو حدث، يملك قدرة عالية على الإقناع ويستطيع بفضل هذه الصفة أن ينجح فى كل أعماله التجارية ومن عيوبه أنه يكره النظام والترتيب.>لم تشفع لك الموهبة والقدرة على النجاح فى الفوضوية التى تعيش بها وعدم الاكتراث بأى شى حتى علاقتك العاطفية، حاول أن تجدد فى شخصيتك.>لا يهمه كسب الأصدقاء بقدر ما يهمه التأثير على الناس غالبًا ما يستخدم الأصدقاء والزملاء للوصول إلى القمة يهمه جدًا المركز الاجتماعى، يستطيع دائمًا أن يثبت أن الأفضل والأذكى والأغنى والأنجح لمن حوله.>شخصية بهذه الصفات غير محبوبة بالمرة، ولكن كثيرًا ما يخدعك الناس بالحب نظير مكانتك الاجتماعية المميزة.>يتمتع بقدرة عجيبة على تهدئة الأجواء وترطيبها وتهدئة الشخص العصبى أيضًا، لا يستطيع الابتعاد عن الناس أو العيش وحيدًا صديقه يعنى الكثير بالنسبة له لكنهم قليلون، وهو لا يعطى أذانًا مصغية لأحد.>تمتاز بالطيبة والأخلاق والصدق، أنت شخصية محبوبة على الإطلاق وعلاقاتك بالآخرين والحبيب جيدة>توجد لدى مولود برج الحوت حركة مستمرة وقابلية للتحول الذاتى هذه الميزة حرمت منها باقية الأبراج، ذاكرته مذهلة يملك حسًا كبيرًا يؤهله للإبداع فى مجال الكتابة والتأليف.>التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطون بك هذا التحول بالطريقة الخاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهما فى حياتهم.