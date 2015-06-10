ممارسة الرياضة تقلل من إصابة الحوامل بالسكر وتساعد فى السيطرة على الوزن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة تقلل من خطر إصابة النساء الحوامل بمرض سكر الحمل، وتساعد أيضا فى السيطرة على زيادة الوزن.

وفى التقرير الذى نشر مؤخرا فى مجلة “BJOG”، والمجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد، قام الباحثون بتحليل 13 دراسة أسبانية بما فى ذلك ما مجموعه تشمل على أكثر من 2800 من النساء الحوامل، وذلك من حيث ممارسة الرياضة.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة جيما سانابريا مارتينيز، من مستشفى لا لوز فى كوينكا، إن ممارسة التمارين الرياضية ليست شيئا ضارا خلال فترة الحمل، حيث إن المستويات المعتدلة من ممارسة الرياضة فى هذه الدراسات كان لها آثار إيجابية إلى حد كبير على الصحة وتبين أنها آمنة لكل من الأم والطفل.

ووجد الباحثون أن النساء الذين مارسن التدريبات الرياضية انخفض لديهن خطر إصابتهن بسكرى الحمل بنسبة أكثر من 30 فى المئة، أما بالنسبة للنساء اللائى مارسن الرياضة طوال فترة الحمل، وكان خطر الإصابة بمرض سكر الحمل أقل بنسبة 36 فى المائة.

وهناك فائدة أخرى لممارسة الرياضة حيث ساعدت على انخفاض الوزن قليلا لدى الحوامل، وقد أظهرت النتائج أن النساء اللاتى يمارسن الرياضة خلال فترة الحمل كانوا أخف وزناً من النساء اللواتى لم يمارسن الرياضة بحوالى 2 كيلوجرام.