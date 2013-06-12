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فتح باب القبول بـ"رياض الأطفال" بالغربية إليكترونيا

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فتح باب القبول بـ"رياض الأطفال" بالغربية إليكترونيا فتح باب القبول بـ"رياض الأطفال" بالغربية إليكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن فتح باب الالتحاق بالصف الأول لرياض الأطفال حتى يوم 30 من الشهر الجارى، والتقديم إليكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم وتعلن نتيجة القبول فى 1 يوليو القادم.

ومن جانبها، أكدت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن شروط الالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، أن يكون سن الطفل قد بلغ 4 سنوات بالنسبة للمتقدمين لرياض الأطفال وذلك وفقا للسن الأعلى مرتبًا تنازليًا، وفق الكثافات المتاحة، والمحددة قانونًا بالروضة المتقدم إليها، وسن 6 سنوات للتقدم للصف الأول الابتدائى.
> وأشارت خضر، إلى أن معايير القبول طبقا لتعليمات الوزارة تتضمن قبول التلاميذ فى المدارس التجريبية الرسمية من الأكبر فالأصغر سنا ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

وأضافت وكيل الوزارة، أن نتيجة القبول بجميع المدارس التجريبية ستعلن على موقع الوزارة أول شهر يوليو المقبل والتقديم للتحويل بين المدارس التجريبية وإليها سيبدأ من أول شهر يوليو المقبل وحتى 20 يوليو إلكترونيا على موقع الوزارة أيضا، على أن تعلن نتيجة التحويلات على الموقع يوم 21 من الشهر ذاته.

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مصر 365