زيادة العرق والشهية ونقص الوزن مؤشرات لإصابة طفلك بالغدة الدرقية

يساهم زيادة نشاط الغدة الدرقية فى إفراز هرمون الدرك أحد العوامل التى تعرض الطفل لزيادة العرق ونقص الوزن مع زيادة الشهية.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمرض الأطفال بالقصر العينى، إن فرط نشاط الغدة الدرقية هو عبارة عن إفراز الغدة الدرقية لهرمون الدرك بكميات زائدة عن الحد الطبيعى بسب حدوث خلل فى الوظيفة الدرقية .

أسباب زيادة إفراز الغدة الدرقية

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أهم الأعراض إصابة الأطفال بفرط نشاط الغدة الدرقية

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أهم طرق العلاج والتشخيص

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وتستكمل د. نهى قائلة "معظم حالات فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال يكون بسب إصابة الطفل بمرض مناعى يسمى "غريث GRAVEF DISEASE والذى يصيب الغدة الدرقية ويؤدى لفرط إفراز الغدة .وتتابع د. نهى قائلة "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على الأطفال نتيجة إصابتهم بفرط نشاط الغدة الدرقية وأهمها":>1)زيادة الشهية الطفل عند تناول الطعام مع عدم زيادة الوزن.>2)"سخونة" جسم الطفل .>3)زيادة عدد مرات التبول بصورة ملحوظة.>4)التعرق بصورة مبالغ فيها.>5)خفقان القلب فى حالة الطفل الكبار.وأضافت د. نهى قائلة "يتم تشخيص مرض فرط نشاط الغدة الدرقية من خلال إجراء الفحص مستوى T4 ، وانخفاض TFH فى حالة التأكد من زيادة نشاط الغدة الدرقية يتم وصف بعض الأدوية المحتوية على البروبيل ثيوراسيل التى تقلل من نشاط الغدة .