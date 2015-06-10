اتحاد الكرة يدرس ترحيل لقاء الأهلي والمصري لنهاية الموسم

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة اقتراحًا بترحيل مباراة الأهلي والمصري لنهاية الموسم، لتعذر إقامتها ظهرًا أثناء الصيام.

ويخوض الأهلي مبارياته هذا الموسم مع الإسماعيلي والمصري بإستاد الجونة لأسباب أمنية.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن لقاء الأهلي والمصري تحدد له يوم 6 يوليو المقبل، ولكن نبحث عن ملعب لاستضافة اللقاء.

وأضاف لقناة CRT "ندرس إمكانية إقامة اللقاء على الملعب الجديد في شرم الشيخ".

وتابع "إذا تعذر تنفيذ هذا الاقتراح لأسباب أمنية أو لعدم جاهزية الملعب، سنضطر لتنفيذ اقتراح آخر".

وواصل "سنقوم بتبديل مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري أمام إنبي يوم 4 أغسطس لتقام يوم 6 يوليو على أن يلعب الأهلي مباراته الأخيرة أمام المصري نهاية الموسم ظهرًا بعد انتهاء شهر رمضان".

يُذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل 1-1 بملعب الجونة، سجل للمصري محمود عبد الحكيم وتعادل للأهلي رمضان صبحي.

وأتم مدير لجنة المسابقات "إذا تم تنفيذ اقتراح تأجيل مباراة الأهلي والمصري لنهاية الموسم، من الممكن أن تنتهي مسابقة الدوري يوم 3 أغسطس، حيث يتم تقديمها 24 ساعة في نفس يوم مباراة الزمالك الذي سيلعب في القاهرة".