انتقالات - رئيس الإسماعيلي يجيب لـ في الجول.. ماذا لو عرض الأهلي 9 ملايين مقابل السولية؟

جدد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إعلانه بأن مجلس إدارته يرفض رحيل نجم الفريق عمرو السولية إلى الأهلي أو للزمالك حتى لو بلغ العرض 9 ملايين جنيها.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الإسماعيلي وهو عاجز عن تجديد عقده مع السولية يدرس بيعه بعدما طلب اللاعب عقدا يصل لـ9 ملايين جنيه وهو رقم صعب أن توفره إدارة الدراويش.

لكن أبو السعود شدد في تصريحاته لـFilGoal.com "نرفض كإدارة وكجماهير للنادي حتى رحيل اللاعب لفريق داخل مصر، سواء أهلي او زمالك.

وتابع "اتصلت بالسولية وأكد لي أنه لا صحة لما تردد عن جلوسه مع مسؤولين من الأهلي أو من الزمالك".

وأردف "طالبت السولية بسرعة حسم الأمور والتجديد للنادي حتى لا تكثر الشائعات. لكنه ينتظر عقدا احترافيا خارجيا، لهذا رد علي بأنه سينتظر ولو لم تتضح الصورة سيجدد سريعا".