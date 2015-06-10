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متعب عن أهدافه السهلة: شكرا حسام غالي

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متعب عن أهدافه السهلة: شكرا حسام غالي متعب عن أهدافه السهلة: شكرا حسام غالي

لا يلتفت عماد متعب مهاجم الأهلي لملاحظات البعض التي تقلل من صعوبة أهدافه مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال متعب: "مع احترامي للجميع، الأهم هز الشباك وتحقيق المكسب، سواء جاء الهدف من كرة سهلة أو صعبة أو مجهود فردي أو جماعي".

وأضاف المهاجم الدولي "هدفي في الإفريقي جاء من عدة تمريرات رائعة، وأشكر غالي، لأنه تفانى في تمرير الكرة لي بخبرة كبيرة للغاية".

وتابع لقناة الحياة "تمريرة غالي جعلتني أضع الكرة بسهولة في المرمى، وساعدتني أيضًا على تفادي الوقوع في التسلل".

وعن سر عدم غضبه من الجلوس احتياطيًا منذ تولي فتحي مبروك المسؤولية، رد متعب "الموضوع نفسي وثقة بيني والجهاز الفني".

واختتم "من الوارد أن يشارك اللاعب في 90 دقيقة ويكون غاضبًا، وأيضًا قد يشارك لدقائق قليلة أو يغيب تمامًا ولا يشعر بأي ضيق، وهذا هو الحال مع فتحي مبروك".

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