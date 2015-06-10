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أبو ريدة لـ في الجول: الرعاة من الأسباب الرئيسية في الإطاحة ببلاتر

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أبو ريدة لـ في الجول: الرعاة من الأسباب الرئيسية في الإطاحة ببلاتر أبو ريدة لـ في الجول: الرعاة من الأسباب الرئيسية في الإطاحة ببلاتر

كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن الشركات الراعية للفيفا كانوا أحد الأسباب المهمة في الإطاحة بالرئيس السويسري سيب بلاتر.

بلاتر رحل عن منصبه بعد أيام من فوزه بالانتخابات التي تفوق فيها على علي بن الحسين.

وقال أبو ريدة لـFilGoal.com: "في رأيي أن الشركات الراعية ضغطت على بلاتر حتى يرحل".

وعلم FilGoal.com أن الشركات الراعية تدفع للفيفا ما يقترب من مليار ونصف المليار دولار في الدورة الانتخابية الواحدة، كل 4 سنوات.

هذا يفسر كلمة بلاتر الختامية وهو يتقدم باستقالته بأنه رغم فوزه بثقة المنتخبين، لكنه شعر بأن أطرافا هامة في اللعبة تطلب رحيله، لهذا يرحل.

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