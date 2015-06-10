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الزمالك يحدد موعد مباراته مع الصفاقسي.. وفيريرا يطلب مباراة ودية

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الزمالك يحدد موعد مباراته مع الصفاقسي.. وفيريرا يطلب مباراة ودية الزمالك يحدد موعد مباراته مع الصفاقسي.. وفيريرا يطلب مباراة ودية

حدد الزمالك يوم 28 من شهر يونيو الجاري لمواجهة الصفاقسي التونسي في خلال الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يلعب في مجموعة واحدة رفقة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبار الكونجولي والصفاقسي.

وتأهل الزمالك إلى هذا الدور من البطولة بعدما عبر حاجز سانجا باليندي.

فاز الزمالك على سانجا باليندي 3-1 إيابا ليتجاوز سقوطه بهدف من دون رد ذهابا.

إلى ذلك، طلب جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مباراة ودية للتغلب على فترة التوقف الحالية بسبب ارتباطات منتخب مصر في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

ويرغب الزمالك في خوض مباراة يوم الخميس المقبل بحسب ما أعلنه النادي الأبيض عبر موقعه الالكتروني.

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