كوبر للاعبي المنتخب: الفترة المقبلة لن تكون للأهلي والزمالك والمحترفين فقط

لم يرفع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الحمل التدريبي في مران الفراعنة اليوم الثلاثاء بعد فوز الفريق الوطني على مالاوي 2-1.

منتخب مصر لعب المباراة بالمحترفين وبلاعبي الدوري من خارج الأهلي والزمالك، إذ كان نجوم القلعتين الحمراء والبيضاء مرتبطين بمباريات إفريقية في الكونفدرالية.

واجتمع كوبر مع اللاعبين اليوم الثلاثاء وقال لهم إن كل واحد فيهم سيحصل على الفرصة، وأن الفترة المقبلة لكن تكون مقتصرة على الأهلي والزمالك والمحترفين.

وقرر كوبر ألا يستبعد أي لاعب من الموجودين معه في القائمة حاليا.

سيظل الجميع معه حتى مباراة مصر وتنزانيا يوم 14 من الشهر الجاري في مستهل مشوار تصفيات أمم إفريقيا.

ولم يرغب كوبر في رفع الحمل التدريبي على لاعبي الأهلي والزمالك حتى لا يصيبهم الإرهاق.

ومنح كوبر اللاعبين فرصة الخروج للترفيه عن أنفسهم حتى لا يصبهم الملل من طول فترة المعسكر.