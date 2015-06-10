محافظ قنا يتفقد مشروع إعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بقري مدينة أبوتشت

تفقد السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا عدد من المنازل التى تم اعادة تأهيلها ضمن مشروع ” إعادة تأهيل منازل الأسر الأولي بالرعاية ” والذي تنفذه وزارة اﻹسكان والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزيللتعمير بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ويستهدف تأهيل اكثر من 400 منزل بقريتىّ بخانس وقصير بخانس وتوابعها بمدينة ابوتشت.

وأوضح الهجان ان شروط ومعاييرإختيار المنازل المستهدفة للمشروع تتضمن أن تكون الأولوية لمنازل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والا يزيد متوسط دخل الأسره عن ألف جنيه شهريا ويكون المنزل ملك وليس إيجار وغير آيل للسقوط ولا تزيد المساحة المطلوب ترميمها بالمنزل عن 80 متر مربع، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للترميم .

وأضاف محافظ قنا أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدا أن المشروع له مردود اجتماعي واقتصادي هام حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة عبر تشغيل أصحاب البيوت أنفسهم في المشروع .