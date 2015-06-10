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يوسف الحسينى مهاجما رئيس الوزراء: "كفاية كدا عايزين حد تانى خالص"

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يوسف الحسينى مهاجما رئيس الوزراء: "كفاية كدا عايزين حد تانى خالص" يوسف الحسينى مهاجما رئيس الوزراء: "كفاية كدا عايزين حد تانى خالص"
هاجم الإعلامي يوسف الحسينى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على الهواء ببرنامجه "السادة المحترمون"، بسبب ضعف ، قائلاً: "في فرق كبير أوى بين مهندس موقع، وبين رئيس مجلس الوزراء"، مستطرداً :"أنا رأيى في محلب.. ألف شكر، وكده كفاية أوى، عايزين حد تانى خالص".

وأضاف الحسينى خلال برنامجه المذاع على فضائية "أون تي في"، أن جميع الوزراء بحكومة محلب لديهم كوارث رئيسية وهى عدم الدقة والمتابعة، مؤكدا أن هناك عدد من المشاريع لم يتم إنجازها حتى الآن موجهاً نقده لمحلب، قائلاً: "غرقنا تصريحات إننا حكومة العدالة الاجتماعية، واحنا اتفاجئنا أنه تفاجأ بمدى الإهمال في المستشفيات خلال جولاته الميدانية، وبيزعل لما ننتقده".
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>-محلب يصل شرم الشيخ لحضور قمة التجمعات الاقتصادية
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