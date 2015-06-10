وزير السياحة: انتهاء أزمة العمرة.. ومد مبادرة مصر فى قلوبنا لـ"الأضحى"

أعلن خالد رامى وزير السياحة انتهاء أزمة العمرة اليوم الثلاثاء بعد موافقة السلطات السعودية على تحويل الشركات المصرية المتعاملة مع الوكلاء السعوديين الموقوفين إلى وكلاء سعوديين غير موقوفين وانتهت المشكلة اليوم فعليا، وسيتم التنفيذ فورا.

وشدد وزيرالسياحة على إن أسعار العمرة والحج مرتفعة لأن الخدمات المقدمة إلى المعتمرين، مرتفعة جدا مقارنة بغيرها من الخدمات المقدمة لنظرائهم من الدول الأخرى.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن ضوابط الحج والعمرة تم الاتفاق عليها من القطاع الخاص والوزارة وتم اعتمادها، وأنه مرفوض تماما تغيير أى بند من بنود الضوابط او التواريخ المدرجة فى الضوابط.

وتابع رامى، أن الحركة السياحية التى تأتى مصر خلال المرحلة الحالية تؤكد أن هناك حركة إيجابية نحو مصر ترتفع بالتدريج من أجل العودة إلى المعدلات الطبيعية للسياحة المصرية وتحقيق أرقام عام الذروة 2010.

وأشار إلى، أن هناك استهداف للوصول إلى 354 مليون غرفة سياحية بما يستوعب 34 مليون سائح وهو أكثر من المستهدف الذى يصل الى 20 مليون سائح.

وأشار إلى أن مبادرة مصر فى قلوبنا التى تتجه الى طابا ستستمر حتى ما بعد عيد الأضحى، قائلا: إن المستثمرين فى منطقة طابا ونويبع رحبوا بالمبادرة، مؤكدين أن المبادرة أدت إلى انتعاش الحركة.

وقال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، إن مصر بها الآن 65 مركز سياحى ويتم التعامل فيها على مساحة 275 مليون متر، وهى تعتبر نهضة سياحية كبرى لأنها تضيف العديد من المناطق السياحية الحديدة الى السياحة المصرية.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بلغت 63 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن هناك اعتمادات مالية لـ210 آلاف غرفة سياحية تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه 84 ألفا و800 غرفة وأن هناك أكثر من 5 آلاف غرفة تحت التشطيب استعدادا للتشغيل.

وأشار إلى أن كل تلك المشروعات تمت بدون تحمل الدولة أى تكلفة فى البنية الأساسية، وتقوم بتوفير 175 الف متر مكعب مياه و119 ألف متر مكعب صرف صحى و600 ميجا فى الكهرباء بما يعنى أنهم يقومون بانتاج مشروعات بنية تحتية وفوقية.



>



>