محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64,75 %

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية لعام 2015 بحضور عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

وقال محافظ قنا: إنه تقدم لامتحان للشهادة الإعدادية لهذا العام عدد 48874 طالبا وطالبة حضر منهم 48152 بتسعة إدارت تعليمية على مستوى المحافظة، وحقق النجاح 31179 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 64,75 %.

وأضاف أنه لأول مرة بمحافظة قنا حصل عدد 73 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية بجميع المواد متوجها بالشكر لأولياء الأمور على جهودهم فى رعاية أبنائهم المتفوقين .

وأكد المحافظ أن النتيجة تعكس مستوى الطلاب ومدى اهتمام الأسر بتعليم أبنائهم وأن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل .