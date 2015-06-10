شيخ الأزهر: الغرب ساهم في ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”

حمل شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، جزءا من المسؤولية في ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال الطيب في مقابلة مع وكالة فرانس برس للأنباء إن “الدول الغربية لها مصلحة في تفتيت العالم الإسلامي، وتتحمل جزاء من المسؤولية في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأضاف شيخ الأزهر، على هامش مؤتمر عقد في فلورنسا، أن ظهور التنظيم المسلح بهذه العفوية يثير أسئلة بشأن أسبابه العميقة، و”الناس في الشارع العربي يعتقدون أن الغرب ضالع في الأمر، فالأسلحة التي بيد التنظيم أمريكية، لم تصنع في العالم العربي”.

وعن سؤال بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، رفض الطيب انتقاد الحكومة، قائلا “مصر تجاوزت المشكلة، وهي الآن بلد مستقر، يحكمه الدستور، ورئيس منتخب بطريقة ديمقراطية”.

وعن نزوح المسيحيين عن مناطقهم بسبب تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق، قال شيخ الأزهر إن “التنظيم قتل من المسلمين أكثر مما قتل من المسيحيين، وهو عدو العرب والمسلمين، وربما يعمل سريا من أجل تفتيت العالم العربي”.