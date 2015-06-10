بالصور.. إقالة مدير مستشفى البلينا العام بسوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اقالة مدير مستشفي البلينا العام بسبب سوء حالة المستشفي وعدم انتظام الاطباء والعاملين بالمستشفي بالإضافة إلي سوء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال زيارته التي قام بها المحافظ ظهر اليوم إلي مركز ومدينة البلينا حيث بدأ زيارته بحملة إزالة للتعديات بالبناء علي الأراضي الزارعية بقرية السمطا مركز البلينا وشارك في الحملة اجهزة المحافظة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومديرية الزراعة والأجهزة الأمنية.

وأكد المحافظ بأنه لن يسمح بتعديات جديدة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري كما كلف جميع الوحدات المحلية والإدارات الزراعية بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

وتفقد المحافظ خلال الزيارة شوارع مدينة البلينا وألتقي بالباعة الجائلين وقد كلف رئيس مركز البلينا بسرعة نقل الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع إلي الباكيات التي تم إنشاؤها والتي خصصت لهم كما كلف العاملين بالوحدة المحلية بالإرتقاء بمستوي النظافة ورفع القمامة من الشوارع بصفة دورية مع منع إشغالات المحلات .

كما قرر المحافظ غلق محطة بنزين بقرية مزاتا التابعة لمركز ومدينة جرجا وتغريمها 20 ألف جنيها بسبب بيعها المنتجات البترولية بالسوق السوداء وكثرة شكوي أهالي المنطقة من عدم توافر المواد البترولية من سولار وبنزين بها وبمراجعة مديرية التموين وشركة ا لبترول التابعة لها المحطة تبين صرفها لحصتها المقررة باستمرار وفي أوقاته.