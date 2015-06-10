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السينما الأردنية حزينة لفقدانها الشابة “كلير النبر”

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السينما الأردنية حزينة لفقدانها الشابة “كلير النبر” السينما الأردنية حزينة لفقدانها الشابة “كلير النبر”

ارشيفية – كلير النبر

فقدت السينما الأردنية واحداً من أجمل وجوهها في شخصية المنتجة وكاتبة السيناريو كلير نبر مطالقة زوجة المخرج الأردني أمين مطالقة، التي رحلت بعد نزاع مع مرض عضال انتصر عليها.

ونعت اليوم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر مديرها العام جورج داوود الراحلة الشابة مذكرة أنها عملت مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ولصالح صناعة الأفلام في الأردن لعدة سنوات، وتركت بصمتها من خلال عملها المميز في دعم صنّاع الأفلام من خلال معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية ومن خلال تمثيل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في لوس أنجلوس.

وأضاف داوود “سنتذكرها دوماً لما تحلّت به من شجاعة وكاريزما واستعدادها لدعم أولئك المحيطين بها”.

ونعى المخرج الأردني أمين مطالقة زوجته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنها “نبع نوره وفرحه وملهمته وبطلته وملاكه”، وإنّه سوف يحمل معه مدى حياته ذكراها وضحكها”.

وكلير النبر في منتصف الثلاثينات فقط، ولدت من أب أردني وأم أسترالية و مثلت دور صغير أو كومبارس في فيلم أمين مطالقة الشهير “كابتن أبو رائد” الذي دار العالم في العديد من المهرجانات ولاقى نجاحا عالميا واسعاً.

وعملت فيما بعد وساعدت زوجها على كتابة سيناريو فيلمه الجديد “بشكل غريب في الحب” مع أنها كانت خلال تصوير هذا الفيلم تصارع المرض.

وعبر معهد البحر الاحمر للفنون السينمائية الذي كانت تديره في الاردن كان لها تأثير كبير على جيل المخرجين الاردنيين الجديد وعلى صناعة الافلام في الاردن.

يذكر ان شقيقها تامر النبر هو أحد المخرجين الأردنيين الواعدين.

 

العربية.نت

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