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المعارضة السورية: مخرجات "مؤتمر القاهرة" تطوير لمبادرة إقليمية لحل الأزمة

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المعارضة السورية: مخرجات "مؤتمر القاهرة" تطوير لمبادرة إقليمية لحل الأزمة المعارضة السورية: مخرجات "مؤتمر القاهرة" تطوير لمبادرة إقليمية لحل الأزمة
أعلنت المعارضة السورية المجتمعة فى القاهرة التوصل لاتفاق حول خارطة طريق للحل السياسى فى سوريا، وذلك فى ختام المؤتمر الذى استضافته القاهرة بفندق فيرمونت على مدار يومين للحوار بين المعارضة السورية والذى حضره عدد من أبرز القوى المؤثرة فى صفوف المعارضة.

وقال ممثلو المعارضة السورية إن المؤتمر توصل إلى خارطة طريق سياسية تشمل خطوات تنفيذية تهدف إلى تنفيذ بنود اتفاق جنيف، وشدد المجتمعون على أن المؤتمر لم يسفر عن تشكيل كيان سياسىى ليحل محل كيانات أخرى فى سوريا، موضحين أن المؤتمر انعقد بجهد سورى خالص وبأموال سورية.
>وعبر المشاركون فى المؤتمر عن آمالهم فى أن تسهم خارطة الطريق للحل السياسى فى حقن الدماء فى سوريا وتحقيق حل ديمقراطى عادل.

وأشار ممثلو المعارضة إلى أن الائتلاف الوطنى فى سوريا لم يشارك فى المؤتمر ولكن الحل الذى توصل إليه المشاركون يتوافق بشكل كبير مع رؤية الائتلاف السورى ولا خلاف إلا فى بعض التفاصيل.
>وأكد ممثلو المعارضة أنه عندما تتوجه لهم دعوة للمشاركة فى مؤتمر للمعارضة السورية فى الرياض سيحملون له مخرجات مؤتمر القاهرة لعرضها على المشاركين بما يساهم فى تطوير مبادرة إقليمية دولية للحل السياسى فى سوريا.

وأكدت المعارضة أن سوريا تعانى من احتلال إيرانى – على حد وصفه – مشددة على أنها لا تعادى الشعب الإيرانى ولكن تختلف مع سياسات النظام الحاكم فى طهران.

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مصر 365