بطلة رقص "التجمع" : "معملتش حاجة عيب وما اعرفش الحزب و لا رئيسه"

أبدت الفتاتان اللتان ظهرتا فى فيديو الرقص بحزب التجمع، رفضهما للانتقادات التي وجهت إليهما، مؤكدتين أنهما لم يفعلا "أى غلط".

وقالت "شيماء" في حوارها مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الثلاثاء، "لم أفعل أي شيء عيب وما اعرفش إيه هو حزب التجمع ولا سمعت عنه ولا اعرف رئيسه"، مضيفة: "مش بعرف ارقص فى الأفراح ولا اعياد الميلاد، ولكن كل البنات بترقص، والناس شافت الفيديو حاجة وحشه، وقالولى ان انا شبه بتاعت سيب ايدك".

وقالت إسراء عامر زميلتها في فيديو الرقص، في حوار مع البرنامج أيضا: "أنا كنت عارفه إننا هنرقص ، وأنا معملتش حاجة غلط، لكن وسائل الإعلام جلعتني أشعر أنني أخطأت".

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