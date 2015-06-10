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رئيس مجموعة البنك الدولى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر التكتلات الاقتصادية

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رئيس مجموعة البنك الدولى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر التكتلات الاقتصادية رئيس مجموعة البنك الدولى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر التكتلات الاقتصادية
وصل إلى مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة البنك الدولى "جيم يونج كيم" فى أول زيارة له لمصر، وذلك فى إطار التأكيد على التزام مجموعة البنك الدولى بدعم الأهداف التنموية لمصر، وللمشاركة فى مؤتمر التكتلات الاقتصادية المنعقد بشرم الشيخ، إلى جانب لقاء عدد من المسئولين.

ومن المقرر أن يتوجه غدا الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ وإلقاء كلمة أمام قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات في شرم الشيخ، وعقب ذلك سيقوم بزيارة لمحافظة الأقصر حيث يتفقد بعض المشروعات ذات الطابع الإجتماعي والتي تستهدف المناطق الأكثر فقرا.

كان في استقبال رئيس البنك الدولى عقب وصوله مطار القاهرة الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي وفايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

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