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مصرع شخص على يد إثنين من “أقاربه” بالأقصر

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مصرع شخص على يد إثنين من “أقاربه” بالأقصر مصرع شخص على يد إثنين من “أقاربه” بالأقصر

مديرية أمن الأقصر

لقى شخص مصرعه على يد اثنين من أقاربة بسبب خلافات قديمة بقرية الزنيقة التابعة لمركز اسنا جنوب الأقصر .

تلقى، اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد محمد هنيدي ريئس المباحث الجنائية، يفيد بمقتل “يسري خليل أحمد – 26 سنة” مقيم قرية الزنيقة بمركز إسنا.

وتبين من التحريات أن المجني عليه لقى مصرعه على يد إثنين من أقاربه يدعيان “سمير. ك.ح” وشقيقه “سعيد. ك.ح”، حيث اعتديا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، ثم قام بسحبه إلى منزلهما واتهمها في بلاغ بمحاولة سرقة منزلهما، الا أن التحريات كشفت عن وجود خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين تجددت فجر اليوم الثلاثاء.

حرر بالواقعة  المحضر رقم 3715 جنايات مركز شرطة اسنا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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