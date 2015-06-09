أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للنساء.. كوب عصير طماطم يخفف أعراض سن اليأس

Google+ Print
للنساء.. كوب عصير طماطم يخفف أعراض سن اليأس للنساء.. كوب عصير طماطم يخفف أعراض سن اليأس
مع انطلاق مهرجان "توماتينا" للتراشق بالطماطم فى كولومبيا، كشفت دراسة علمية حديثة، أن كوبا من عصير الطماطم يمكن أن يخفف من أعراض سن اليأس.

ووجد الباحثون أن 200ml من عصير الطماطم مرتين فى اليوم لمدة ثمانية أسابيع، كان له تأثير كبير على مجمل الأعراض المرتبطة بسن اليأس، وكذلك انخفض الكولسترول والقلق.

وأظهرت نتائج الدراسة التى شملت على أكثر من 93 امرأة، ونشرت مؤخراً فى دورية التغذية أن أعراض سن اليأس بما فى ذلك القلق، والهبات الساخنة والتهيج قد انخفض إلى النصف تقريباً فى نهاية الدراسة.

وعلاوة على ذلك، احترقت المزيد من السعرات الحرارية لدى هؤلاء النساء، كما انخفضت مستويات فى الدم باستمرار، وفقاً للباحثين من جامعة طوكيو الطبية.

وأشارت الأبحاث السابقة أن المواد الكيميائية فى عصير الطماطم، مثل حمض "الغاما غاما"، يعمل بطريقة مماثلة لهرمون الاستروجين الذى يخفض من أعراض انقطاع الطمث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم