للنساء.. كوب عصير طماطم يخفف أعراض سن اليأس

مع انطلاق مهرجان "توماتينا" للتراشق بالطماطم فى كولومبيا، كشفت دراسة علمية حديثة، أن كوبا من عصير الطماطم يمكن أن يخفف من أعراض سن اليأس.

ووجد الباحثون أن 200ml من عصير الطماطم مرتين فى اليوم لمدة ثمانية أسابيع، كان له تأثير كبير على مجمل الأعراض المرتبطة بسن اليأس، وكذلك انخفض الكولسترول والقلق.

وأظهرت نتائج الدراسة التى شملت على أكثر من 93 امرأة، ونشرت مؤخراً فى دورية التغذية أن أعراض سن اليأس بما فى ذلك القلق، والهبات الساخنة والتهيج قد انخفض إلى النصف تقريباً فى نهاية الدراسة.

وعلاوة على ذلك، احترقت المزيد من السعرات الحرارية لدى هؤلاء النساء، كما انخفضت مستويات الدهون فى الدم باستمرار، وفقاً للباحثين من جامعة طوكيو الطبية.

وأشارت الأبحاث السابقة أن المواد الكيميائية فى عصير الطماطم، مثل حمض "الغاما غاما"، يعمل بطريقة مماثلة لهرمون الاستروجين الذى يخفض من أعراض انقطاع الطمث.