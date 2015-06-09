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الكركديه بيعالج الفطريات الجلدية مش بس الضغط

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الكركديه بيعالج الفطريات الجلدية مش بس الضغط الكركديه بيعالج الفطريات الجلدية مش بس الضغط
الكركديه من أهم المشروبات التى يستخدمها الكثيرون لعلاج الضغط المرتفع، وهو من شجيرة يصل ارتفاعها إلى مترين ذات سيقان حمراء، وله العديد من الفوائد على صحة الإنسان كخفض الضغط المرتفع والحد من أمراض القلب، وأيضا له دور فعال فى علاج الفطريات التى تصيب الجلد.

وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن مشروب الكركديه له العديد من الفوائد على صحة الإنسان، كما أنه ثبت كفاءته فى علاج ارتفاع ضغط الدم واشتهر بذلك.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك تجربة قام بالإشراف عليها حول تأثير الكركديه على الفطريات الجلدية كالتنيا، وقام بتطبيقها على المرضى، وأثبتت أن هناك 80% من المرضى تم شفاؤهم شفاء تاما، وهذا يعد مؤشرا جيدا فى علاج الفطريات الجلدية.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن طريقة وضع الكركديه بخلاصته غير المحلاة على أماكن الفطريات ثلاث مرات يوميا أثبتت فعالية كبيرة، وبهذه الطريقة يتم الشفاء بنبات من الطبيعية وليس له أى آثار جانبية ويتم استخدامه فى المنزل.

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