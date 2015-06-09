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محافظ سوهاج: ضبط مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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محافظ سوهاج: ضبط مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى محافظ سوهاج: ضبط مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج نجاح حملات تموينية أسفرت عن ضبط 48 كجم لانشون و60 كجم جبنة بيضاء و70 كجم زيتون مخلل و48 كجم عسل أسود منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضد عصام ش .ع قسم أول سوهاج.

وتم ضبط كمية قدرها 300 كجم مسحوق غسيل وصابون منتهى الصلاحية، وكذلك تم ضبط 16كجم بسبوسة منتهية الصلاحية، وتحررت الجنحة 33 ضد محمود .هـ.م أحول قسم اول سوهاج.

كما تم تحرير محضر ضد عبد الرحيم م .ع جنح مركز طهطا صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه فى عدد 50 أسطوانة تجارى، وتم تحرير عدد 13 محضرا متنوعا عدم إعلان عن ، عدم حمل شهادة صحية، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية لمحلات الجزارة، وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.

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مصر 365

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