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حسين هريدى لـ"خالد صلاح":رفض أمريكا مقابلة الإخوان انتصار للدبلوماسية

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حسين هريدى لـ"خالد صلاح":رفض أمريكا مقابلة الإخوان انتصار للدبلوماسية حسين هريدى لـ"خالد صلاح":رفض أمريكا مقابلة الإخوان انتصار للدبلوماسية
قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رفض الولايات المتحدة الأمريكية مقابلة وفد من جماعة الإخوان الإرهابية داخل أراضيهم، يوضح أننا أمام واقع جديد وانتصار للدبلوماسية المصرية، موضحا أن هذا التغير النوعى اللافت للنظر يبين أن هذا الرفض والإعلان عنه تطور إيجابى فى العلاقة بين البلدين ورسالة للجميع.

وأضاف هريدى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن الإدارة الأمريكية منذ أن أعلنت استئناف مساعداتها لمصر، ظهر أن هناك تغيرا جزريا فى موقف إدارة أوباما تجاه ثورة 30 يونيو، وما ترتب عليها من نتائج سياسية والتى تعتبر أهمها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسيا للبلاد.

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الخارجية الأمريكية تطلق رصاصة الرحمة على الإخوان.. واشنطن ترفض لقاء وفد الإرهابية.. مصدر دبلوماسى: قرار متوقع من دولة تحارب الإرهاب.. ودبلوماسى سابق: القرار استجابة لمطالب مصر حكومة وشعبا

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مصر 365

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